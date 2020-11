Gute Dauerbilanz von «Leschs Kosmos»

Quotennews

Am Vorabend sorgte «Die Rosenheim-Cops» wieder für die höchste fiktionale Reichweite des Tages.

Fast 800.000 Fans zählt Harald Leschs ZDF-Kanal „Terra X Lesch & Co.“ bei YouTube. Die Videos der «Terra X»-Redaktion erreichen in wenigen Wochen bis zu 340.000 Zuschauer, einige Clips kommen auf fast zwei Millionen Abrufe. Am Dienstagabend durfte der YouTuber Lesch wieder in seinem Heimatmedium – dem Fernsehen – ran. Das ZDF zeigtemit dem Thema „Schweinepest, Corona & Co. - Der Vormarsch neuer Viren“.Die Dokumentation auf dem 23.00 Uhr-Slot generierte 1,61 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei leicht unterdurchschnittlichen 8,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte man sich 0,34 Millionen, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 6,2 Prozent. Bislang ist die Bilanz beim jungen Publikum ausgezeichnet, nur zwei Folgen der monatlichen Reihe lagen unter dem ZDF-Senderschnitt, sieben der zehn Folgen holten Werte über 20 Prozent des Senderschnitts.Im Vorfeld strahlte das ZDF nochaus, der Dokumentarfilm erreichte 2,28 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 9,7 und 7,9 Prozent. Wirklich erfolgreich war das ZDF aber mit der Vorabendserie, die auf 4,69 Millionen Zuschauer kam. Die Marktanteile lagen bei 15,1 Prozent bei allen und 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.