Soziale Doku «Bayreuther Straße» bald verfügbar

Vermischtes

Die neue SWR Doku-Reihe führt den Zuschauer dabei nach Ludwigshafen in die namensgebende Straße, eines der ältesten sozialen Schmelztiegel Deutschlands.

Die neue sechsteilige SWR-Doku-Reihewird am 26. November in der ARD-Mediathek verfügbar sein und wird linear im SWR Anfang 2021 im Doku-Donnerstag ausgestrahlt, außerdem werden die Folgen dann auf dem SWR Doku Channel auf YouTube zu sehen sein. „Die Bayreuther Straße in Ludwigshafen gilt als einer der ältesten sozialen Brennpunkte Deutschlands“, heißt es in der Pressemitteilung des SWR.„Wer von Obdachlosigkeit bedroht ist, zieht hier ein. Manche bleiben nur ein paar Monate, andere ein Leben lang.“ So hat der SWR diese Menschen, teils kämpfend mit ihrem Schicksal, teils glücklich, ein Jahr lang begleitet. Teilweise kämpfen sie mit dem Jugendamt, mit Schimmel in ihrer Wohnung oder wollen einfach nur weg aus diesem Viertel. Sozialarbeiter und Förderpartner für Jugendtreffs setzen sich für die Bewohner ihres Viertels ein, aber wird das reichen für die Menschen, die dort einfach nach ihrem Glück suchen?So ermöglicht «Bayreuther Straße» den Protagonisten in der Doku eine offene Kommunikation, lässt sie zu Wort kommen und ihre Perspektive und Geschichte erzählen. Die Erzählstränge sind aber dynamisch gestaltet und dramaturgisch abgemischt. Die Produktion von Filmreif TV im Auftrag des SWR begegnet den Anwohner des sozialen Brennpunkts auf Augenhöhe und suchen Antworten auf die Frage nach dem Glück.