«Grill den Henssler» schlägt sich weiterhin recht gut

Quotennews

Auch für Folge zwei der neuen Reihe «PS Perlen – Make-Up & Motoröl» blieben nur ernüchternde Quoten übrig.



startete die neue Staffel nicht so wie man es von der Kochshow gewöhnt war. Inzwischen hatten sich die Quoten allerdings wieder auf ein recht solides Level nach oben gearbeitet. Das Publikum umfasste zuletzt 1,53 Millionen Zuschauer und bescherte Vox somit einen guten Marktanteil von 5,4 Prozent. Eine passable Sehbeteiligung von 6,9 Prozent ließ sich auch bei den Werberelevanten feststellen.In dieser Woche begrüßte Steffen Henssler Amiaz Habtu, Vera Int-Veen und Götz Alsmann als Gegner am Herd. Die 1,53 Millionen Fernsehenden landeten erneut bei einem guten Wert von 5,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe blieb die Quote konstant bei soliden 6,9 Prozent, das Publikum schrumpfte leicht auf 0,58 Millionen Umworbene. Fürlief es danach wie schon in den vergangenen Wochen richtig gut. 0,83 Millionen Zuschauer generierten starke 7,9 Prozent. Bei 0,25 Millionen Jüngeren war noch ein guter Marktanteil von 8,4 Prozent möglich.Die Dokureihewar in der vergangenen Woche bei Kabel Eins gestartet. Jedoch war der Auftakt mit nur 0,60 Millionen Zuschauern mehr als enttäuschend. Über einen mickrigen Marktanteil von 1,7 Prozent kam der Sender nicht heraus. Viel besser sah es da auch bei den 0,36 Millionen Umworbenen aus, die zumindest maue 3,3 Prozent einfuhren. Diesmal verkleinerte sich die Reichweite auf 0,58 Millionen Menschen, der Marktanteil blieb bei miesen 1,7 Prozent. Nun sank auch bei den 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen die Sehbeteiligung auf einen enttäuschenden Wert von 2,7 Prozent.