«Pocher  Gefährlich ehrlich!» bleibt hinter den Erwartungen zurück

Quotennews

Obwohl Oliver Pocher die richtigen Themen anspricht, kommt er mit seiner Sendung nicht weit.

Schade: In den vergangenen Wochen holte Oliver Pocher gemeinsam mit seiner Frau nicht immer gute Einschaltquoten. Während die Episoden am Sonntagabend nach «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» punkteten, enttäuschte das Format am Donnerstagabend um 23.15 Uhr. Nun wurden 0,67 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil lag bei 5,0 Prozent. Bei den Werberelevanten schalteten 0,34 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf 8,6 Prozent.Die RTL-Chefetage weiß allerdings auch, dass das Programmumfeld für Pocher schwierig ist. Im Vorfeld an die Late-Night-Show performten drei-Episoden wieder sehr schlecht. Nur 1,42, 1,37 und 1,25 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, die Marktanteile beliefen sich auf 4,3, 4,5 und 5,9 Prozent. Selbst bei den Umworbenen sah es mit 0,83, 0,69 und 0,52 Millionen Zuschauer nicht gut aus, die Marktanteile enttäuschten mit 9,2, 7,9 und 8,4 Prozent.RTL profitierte am Mittwoch von der Länderspielpause – das Nachsehen hat nun Nitro. In den Vorwochen wurden bis zu fünf Prozent Marktanteil bei den Umworbenen eingefahren, die zwei Spielfilmeunderreichten dieses Niveau nicht. Diese mussten sich mit 1,2 und 2,2 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Es wurden 0,11 und 0,13 Millionen Umworbene ermittelt, bei den Zuschauern ab drei Jahren standen 0,42 und 0,30 Millionen auf der Uhr.