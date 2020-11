Rossmann und Modenbach werden Vorsitzende des AGF-Aufsichtsrates

Köpfe

Martin Berthoud wird das Amt zum Jahreswechsel abgeben und das Gremium Ende März 2021 verlassen. Bereits im Frühjahr dieses Jahres hat sich der langjährige Leiter der Hauptabteilung Programmplanung beim ZDF in den Ruhestand verabschiedet.

Dr. Torsten Rossmann übernimmt zum 1. Januar 2021 den Aufsichtsratsvorsitz der AGF Videoforschung GmbH. Rossmanns Stellvertreter im AGF-Aufsichtsrat wird Guido Modenbach, EVP Research, Analytics & Consulting der Seven.One Entertainment Group. Rossmann und Modenbach werden auch den Vorsitz der Gesellschafterversammlung übernehmen.Rossmann gehört dem AGF-Aufsichtsrat seit Gründung der GmbH im Jahr 2017 an. „Wie der gesamte Fernsehmarkt steht auch die AGF vor der Herausforderung, sich auf veränderte Marktbedingungen in einer zunehmend konvergenten, digitalen Medienwelt einzustellen und ihr Angebot für die Messung der Bewegtbildnutzung kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich, die Geschäftsführung auf diesem Weg zu unterstützen und die unter Martin Berthoud begonnene Arbeit fortzusetzen. Dabei können wir im Aufsichtsrat der AGF auf die Expertise und das Engagement vieler relevanter Marktpartner zurückgreifen, um das gemeinsame Ziel eines neutralen, verlässlichen und in jeder Hinsicht wettbewerbsfähigen Angebots zur Nutzungsmessung von Bewegtbildinhalten zu erreichen.“, meint Rossmann.Martin Berthoud hat das ZDF seit 1998 in den Gremien der AGF vertreten und war mehrfach Vorsitzender oder Stellvertreter im Vorstand der damaligen Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung GbR. „Mit großem Dank an Martin Berthoud für sein zukunftsweisendes und unermüdliches Engagement für die AGF, freue ich mich sehr, gemeinsam mit Torsten Rossmann und dem gesamten Aufsichtsrat, die zentralen Vorhaben der AGF weiter zu unterstützen. Dabei steht die plattformübergreifende Bewegtbild- und die crossmediale Werbekampagnenmessung mehr denn je im Fokus“, erklärt Guido Modenbach.Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung sagt dazu: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Torsten Rossmann und Guido Modenbach in ihren neuen Funktionen. Wir schätzen beide als kompetente und fachlich versierte Aufsichtsratsmitglieder, die ein hohes Interesse daran haben, die Forschungsvorhaben der AGF stetig nach vorne zu entwickeln. Aufgrund ihrer Expertise und tiefen Marktkenntnis stehen der Geschäftsführung der AGF Gesprächspartner zur Seite, die dabei unterstützen, die zahlreichen Projekte zukunftsorientiert umzusetzen und die Reichweitenforschung nachhaltig auszubauen.“