Michael Bay übernimmt Inszenierung im Action Thriller «Ambulance»

Kino-News

Jake Gyllenhaal wird in diesem Streifen auftreten, während der Start der Dreharbeiten erst im Frühjahr 2021 beginnen sollen.

Hat jemand Explosionen bestellt? Der für seine Inszenierung bekannte Michael Bay wird nun den Action Thrillermit Jake Gyllenhaal umsetzen. Die Dreharbeiten sollen dabei im Frühjahr 2021 beginnen unter Endeavor Content. Über die Handlung ist noch nichts genaues bekannt. Als Drehbuchautor fungiert Chris Fedak. Produzenten des Films sind hierbei noch James Vanderbilt, Bradle Fischer und Will Sherak.Bay ist ebenfalls Produzent bei dem Pandemie-Thriller «Songbird» mit KJ Apa, Sofia Carson, Demi Moore, Bradley Whitford, Craig Robinson, Jenna Ortega, Paul Walter Hauser und Peter Stormare. Auch hat Bay erst neulich Netflix’s «6 Underground» inszeniert. Bekannt ist er besonders als Regisseur und Produzent durch «Armageddon» (1998), «Pearl Harbor» (2001) und das gesamte «Transformers»-Franchise, in dem es heiß hergeht.Gyllenhaal wurde bereits für «Brokeback Mountain» für einen Academy Award nominiert. Momentan schießt er Aufnahmen für «The Guilty» in Los Angeles. Gyllenhaal spielte bereits Rollen in «Zodiac» (2007), «Source Code» (2011), «End of Watch» (2012), «Nightcrawler» (2014], «Southpaw» (2015) und «Stronger» (2017).