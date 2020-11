Universal Television holt sich Erin Underhill als Chefin

Köpfe

Die langjährige NBC-Führungskraft betreute früher unter anderem «The West Wing».

Nachdem Pearlena Igbokwe im September zur Vorsitzenden der Universal Studio Group aufgestiegen war, wurde nun Erin Underhill zur Chefin von Universal Television ernannt. Dort soll die langjährige NBC-Führungskraft die Produktionen des Studios beaufsichtigen und eine Expansion der Produktionen vorausbringen."Während ihrer über 20-jährigen Karriere bei NBCUniversal war Erin Underhill an einigen der bekanntesten Sendungen unseres Unternehmens beteiligt. Ihr außergewöhnliches Gespür für Geschichten ist unübertroffen und wird von ihrem Team geschätzt, und sie hat sich den uneingeschränkten Respekt aller unserer Produzenten verdient", sagte Igbokwe. "Sie bringt ein tiefes Verständnis für die Branche und unser Studiogeschäft sowie ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz in diese Rolle ein", so Igbokwe. Ich freue mich darauf zu sehen, dass sie auf dem aufbaut, was sie bereits zum Vermächtnis von Universal Television beigetragen hat"."Die Gelegenheit, Universal Television zu leiten, das einzige Studio, das ich je zu Hause genannt habe, ist ein wahrgewordener Traum. Ich bin Pearlena sehr dankbar, dass sie mir vertraut und an mich geglaubt hat, und fühle mich geehrt, das meiner Meinung nach beste Führungsteam der Stadt zu leiten", sagte Underhill. Underhill war unter anderem für Serien wie «The West Wing», «Parenthood» und «Bates Motel» verantwortlich.