Lisa Gregorian verlässt die Warner Bros.TV Group Ende des Jahres

Köpfe

Sie verlässt den Posten als Warner Bros. Television Group President and Chief Marketing Officer, während Karen Miller einige ihrer Aufgaben übernehmen wird.

Lisa Gregorian, Warner Bros. Television Group (WVTVG) President and Chief Marketing Officer, verlässt das Unternehmen gegen Ende des Jahres. Dabei ist ihr Austritt nicht mit der Umstrukturierung durch WarnerMedia begründet, sondern eher durch die größeren Positionswechsel im nächsten Jahr, wie der Wegfall des WVTVG Vorsitzenden Peter Roth.Seit Mai 2010 arbeitete Gregorian bei der WBTVG als Kopf des Marketings und war zuvor seit 2005 Executive Vice President of Worldwide Marketing gewesen. Als Chief Marketing Officer übersah sie das globale Marketing, die Vermarktung, Soziales, Markeneingliederungen und arbeitete eng mit anderen Marken zusammen wie DC, Warner Bros. Home Entertainment und Warner Bros. Consumer Products. Sie war ebenfalls als Senior Vice President of Warner Bros. Television Creative Services, Senior Vice President of Marketing at Warner Bros. International TV Distribution und als Vice President of International Marketing and Research bei WBITVD tätig. Ihre Karriere begann sie 1986 bei Lorimar Telepictures, welches nun unter dem Schirm von Warner Bros. ist.Karen Miller, Executive Vice President of Creative Services, wird einen Teil der Aufgaben Gregorians übernehmen, wie die Marketingmaßnahmen und Kreativ-Dienstleistungen. Gregorian sagt selbst zu Millers Nachfolge: „Zwei Jahrzehnte lang war Karen die kreative Führungskraft hinter einigen der dynamischten, innovativsten und brillantesten Marketingkampagnen. Wir sind alle so begeistert von der Führungsrolle, die sie nun für unsere TV-Marketing-Gruppe spielen wird und die ihr Vermächtnis an auffälliger und preisgekrönter Arbeit fortsetzt.“