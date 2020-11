Quotencheck

Die Anime-Serie verzeichnete bei ProSieben Maxx keine überdurchschnittlichen Werte.

Mit «Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199» sicherte sich ProSieben Maxx eine weitere Serie aus dem Anime-Genre. Im September startete man die Ausstrahlung des Formates, das zwischen 2012 und 2013 von Atsushi Ariyoshii, Hideaki Matsumoto, Fumi Teranishi und Mikio Gunji produziert wurde. Die Fernsehserie umfasst 26 Episoden, die für den japanischen Sender JNN umgesetzt wurden.Das Format handelt von der Menschheit, die im 22. Jahrhundert von Aliens angegriffen wird und droht auszusterben. Einzig und allein ein Hilfsangebot vom Planeten Iscandar kann die Erde und ihre Bewohner noch retten. Die Earth Defense Force wird ausgesendet, um die Menschheit abzuholen. Doch man hat dafür nur ein Jahr Zeit.Die Premiere, verzeichnete am Donnerstag, den 24. September 2020, um 18.30 Uhr lediglich 0,09 Millionen Zuschauer, ProSieben Maxx ergatterte damit 0,5 Prozent Marktanteil. Mit rund 60.000 jungen Zuschauern sicherte man sich einen Marktanteil von 1,4 Prozent. Einen Tag später stieg die Reichweite auf 0,12 Millionen Zuschauer, „Unser Ziel ist das Sternenmeer“ verbuchte 0,6 Prozent Marktanteil. Mit 0,08 Millionen jungen Zuschauern verbuchte die Sendung 1,8 Prozent. Dieser Wert wurde nie wieder übertroffen.In der zweiten Sendewoche startete «Star Blazers 2199» mit nur 0,06 Millionen Zuschauer, wovon 0,03 Millionen Zuschauer zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil von „Flucht aus der Sphäre des Jupiter“ verbuchte 0,3 Prozent bei allen sowie 0,7 Prozent bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern. Am nächsten Tag verbuchte man 1,0 Prozent Marktanteil, ehe am Mittwoch die wilde Achterbahnfahrt weiter ging. Damals wurden nur 0,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Menschen gemessen.Am Montag, den 2. November 2020, stand das Staffelfinale auf dem Programm. Um 18.30 Uhr schalteten 0,11 Millionen Zuschauer ein, dies war die höchste Reichweite seit der dritten Episode. „Die Erinnerungen des blauen Planeten“ erreichte 0,4 Prozent Marktanteil und lag somit auf dem Niveau vieler weiteren Episoden. 0,09 Millionen Werberelevante bedeuteten einen Staffelrekord, der Marktanteil von 1,7 Prozent zeigt, dass sich die Zuschauer das Finale im Kalender markiert haben.«Star Blazers 2199» erreichte im Durchschnitt 0,07 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 0,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich 0,05 Millionen Zuschauer, mit 1,0 Prozent Marktanteil kann man in Unterföhring nicht zufrieden sein. Seit vergangenen Mittwoch setzt ProSieben Maxx auf dem Sendeplatz auf das Spin-Off «Star Blazers 2202».