3 Quotengeheimnisse

Über mehrere Stunden verzeichnete der Frauensender sixx am Montag keine Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre.

Am Montag strahlte der Grünwalder Sender RTLZWEI eine vergleichsweise neue Folge von «Frauentausch» aus. Die 11.00 Uhr-Ausstrahlung mit der Folgen Nummer 509 erreichte 0,14 Millionen Zuschauer und 1,9 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten fuhr man 0,06 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei schlechten 3,3 Prozent. Pech für RTLZWEI: Die Im Vorfeld ausgestrahlte Wiederholung erzielte 0,15 Millionen Zuschauer und 2,7 Prozent. Bei den jungen Menschen holte diese allerdings nur 2,4 Prozent Marktanteil.Auch für sixx und seinen Montagmorgen mit zahlreichen Soaps lief es nicht gut. Weder «Gilmore Girls», «Anna und die Liebe», «Verliebt in Berlin», noch «Betty in New York» punktete. Den Vogel schoss aber «Total Dreamer» ab, denn das Format erreichte um 07.00 Uhr keine Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 0 Prozent. Der Frauensender sixx verzeichnete zwischen 03.00 und 09.25 Uhr ohnehin keine Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre.Ein vergleichsweises großes Publikum erreichte RTL am Montagabend mit der Wiederholung von «Explosiv Weekend». Die Ausgabe, die zwischen 05.10 und 06.00 Uhr lief, erzielte 0,24 Millionen Zuschauer. Mit 0,13 Millionen Zuschauern sorgte man für 15,6 Prozent. Zum Vergleich: Am Nachmittag holte «Tatort Deutschland» lediglich 0,19 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 8,4 Prozent.