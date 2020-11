Egli & Klaws moderieren «SWR Schlager  Die Show»

TV-News

Die beiden erfolgreichen Profis werden zu einem noch nie zuvor gesehenen Duo für die Samstagabend-Show.

Die große Samstagabend-Show «SWR Schlager – Die Show» startet als Teil der Multimedia-Offensive des SWR am Samstag, den 7. November und am Samstag, 5. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr zwei Stunden lang im SWR. Dabei werden die ehemaligen DSDS-Gewinner Beatrice Egli und Alexander Klaws die Show moderieren. Die Show ist Teil der Medienmarke SWR Schlager, die neben neuen Showformaten ebenfalls die Onlinemedien befeuert und zur Interaktion einlädt.Die Karriere des Duos begann jeweils mit ihrem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS). Nun dürfen die beiden das erste Mal gemeinsam durch die Musik-Primetime-Show führen. Schlagerstar Egli hat seit 2013 etliche Musikpreise gesammelt und wurde zu einer der erfolgreichsten Schweizer Künstler. Alexander Klaws schaffte es in die deutschen Charts, war Musicaldarsteller, Schauspieler und Moderator und kehrte zuletzt in der diesjährigen Staffel von DSDS zurück als Moderator.Die Beiden haben für «SWR Schlager – Die Show» ein vollgepacktes Programm mit kurzweiligen Aktionen, Talks, MAZ-Beiträgen sowie vielen Interaktionen mit anderen Künstlern, Fans und Followern. Zusätzlich werden viele prominente Gäste ihre Musik darbieten. Darunter sind Howard Carpendale, Vanessa Mai und Ramon Roselly, Giovanni Zarrella, Sonia Liebing, Eloy de Jong, Jürgen Drews und viele andere Schlagerstars. Im Rahmen des multimedialen Auftritts von SWR Schlager können die Fans auch interaktiv den Stars Fragen stellen, kommentieren und ihnen näherkommen.