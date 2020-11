«heute-show» mit Höchstwerten und ein gelungener Auftakt für das «ZDF Magazin Royale»

Quotennews

Doch das reichte dem Sender nicht, denn schon zuvor verbuchten «Die Chefin» und «Soko Leipzig» neue Bestwerte. Insgesamt ein rundum erfolgreicher Abend für das ZDF.



Dieerreichte am gestrigen Abend ab 22.45 Uhr eine Zuschauerzahl von 5,02 Millionen Menschen und damit so viele Fernsehende wie seit Anfang Mai nicht mehr. Dies spiegelte sich auch in der Quote wider, die im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte stieg und schließlich bei hohen 21,6 Prozent landete. Das Format erhielt auch bei der jüngeren Zuschauerschaft viel Aufmerksamkeit und lockte 1,34 Millionen Interessenten. Auch hier war ein überragender Marktanteil von 19,7 Prozent möglich.Geschuldet war das große Interesse vermutlich auch demvon Jan Böhmermann, das an diesem Freitagabend erstmals auf Sendung ging. Das Format ist eine Fortsetzung zum «Neo Magazin Royale», welches zuvor bei ZDFneo zu sehen war. Insgesamt blieben für die Premiere 2,38 Millionen Zuschauer auf dem Sender, die gute 13,3 Prozent einfuhren. Besonders bei den Jüngeren schnitt das Programm mit 1,00 Millionen Zuschauern sehr gut ab. Hier hielt sich der Marktanteil bei herausragenden 18,9 Prozent.Am früheren Abend zur Primetime sorgte auch die Kriminalseriefür einen neuen Rekord. Mit 6,26 Millionen Zuschauern schalteten so viele Menschen ein wie nie zuvor. Daraus resultierten starke 19,1 Prozent Marktanteil. Bei den jüngeren Fernsehenden kam ein Publikum von 0,71 Millionen Menschen auf gute 7,8 Prozent. Und auchschloss sich mit der größten Reichweite seit Januar 2019 an. Hier verfolgten 5,37 Millionen Krimifans die Serie und erreichten eine Quote von 17,3 Prozent. Bei den 0,72 Millionen Jüngeren wurden hohe 8,1 Prozent Marktanteil ermittelt.