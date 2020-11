Primetime-Check

Wie gut schnitt «Kinder und andere Baustellen» im ZDF ab? Punktete ProSieben mit «The Voice of Germany»?

Das Erste sicherte sich den Tagessieg mit dem. 8,18 Millionen Zuschauer wurden erreicht, der Marktanteil lag bei 23,9 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 1,83 Millionen Zuschauer ein, die für 18,5 Prozent sorgten.fuhr 6,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein und verhalfen der blauen Eins zu 21,3 Prozent Marktanteil. Nachdem der Krimi auf 8,3 Prozent bei den jungen Zuschauern kam, sicherten sichund4,8 und 10,0 Prozent. Beim Gesamtpublikum fuhr man 12,8 und 15,6 Prozent Marktanteil ein, die Reichweiten lagen bei 3,45 und 3,37 Millionen.Das ZDF strahlte den Spielfilmaus, der auf 3,34 Millionen Zuschauer kam. Mit demsicherte sich der Mainzer-Fernsehsender 4,91 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 10,2 und 17,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen standen 7,2 und 12,8 Prozent auf der Uhr. Eine neue-Episode brachte ProSieben 1,47 Millionen Umworbene und 16,5 Prozent Marktanteil. Bei allen Zuschauern wurden 2,97 Millionen ermittelt.war am Donnerstag in Frankfurt unterwegs. 1,12 Millionen Menschen ab drei Jahren sorgten für 6,8 Prozent in der Zielgruppe, bei Kabel Eins sicherte sich4,6 Prozent. 0,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren dabei. Sat.1 wiederholte, der Marktanteil in der Zielgruppe sorgte für 10,5 Prozent. Insgesamt wurden 1,49 Millionen Zuschauer ermittelt.Drei Wiederholungen vonlockten 1,66, 1,36 und 1,17 Millionen Zuschauer zu RTL , die rasante Action-Serie fuhr 8,6, 7,4 und 7,4 Prozent bei den Umworbenen ein. Bei VOX holte5,9 Prozent Marktanteil. Bei allen Zuschauern wurden 1,11 Millionen Menschen ermittelt.