Schauspieler Dietrich Adam ist verstorben

Köpfe

Der Darsteller ist am 2. November 2020 im Alter von 67 Jahren verstorben und war bekannt unter anderem für «Sturm der Liebe» und «Tonio & Julia».

Sein Bruder Klaus bestätigte auf Instagram den Tod des Schauspielers Dietrich Adam am 2. November 2020 im Alter von 67 Jahren. Die Todesursache ist dabei nicht bekannt. In seiner bekanntesten Rolle sahen die Zuschauer ihn in «Sturm der Liebe» von Juni 2013 bis August 2017 als Hotelier und Maschinenbau-Unternehmer Friedrich Stahl. Die letzte Hauptrolle spielte er von 2018 bis 2020 in der ZDF-Serie «Tonio & Julia» als Julias Vater Xaver Schindel.Dietrich Adam wurde am 16. Oktober 1953 in Göttingen und geboren und absolvierte seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Er begann mit kleinen Rollen seine TV-Karriere im Jahre 1993 und erlangte erstmals größere Bekanntheit in der WDR-Serie «Die Anrheiner», in denen er elf Jahre lang Guido Voss verkörperte in über 400 Folgen von 2000 bis 2011.2009 durfte er bereits in «Rote Rosen» den erkrankten Schauspieler Hermann Toelcke vertreten und von den Folgen 601 bis 642 die Hauptrolle als Hotelbesitzer Gunter Flickenschild übernehmen. Nach «Die Anrheiner» spielte er Severin von Krieger in «Lena – Liebe meines Lebens». Von Mai bis September 2012 war er in der Rolle des Reeders Jan Ahlsen in «Wege zum Glück – Spuren im Sand» angestellt. Schließlich durfte er ab dem Juni 2013 in «Sturm der Liebe» in insgesamt 862 Folgen Friedrich Stahl verkörpern. Regelmäßig nahm Dietrich Adam auch Gastrollen in vielen deutschen TV-Serien wie «Tatort» oder «Der Bulle von Tölz». Zuletzt stand er noch im Sommer für die Komödienreihe «Väter allein zu Haus» vor der Kamera, die noch dieses Jahr ausgestrahlt werden soll.