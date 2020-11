Neue Doku-Serie «Schwarzmärkte» zeigt die Abgründe des illegalen Handels in der Welt

TV-News

National Geographic zeigt als Deutschlandpremiere die Doku ab 28. Januar immer donnerstags um 21.00 Uhr.

Ab dem 28. Januar 2021 und dann immer donnerstags um 21.00 Uhr dürfen wir die Journalistin Marianna van Zeller in der neuen Doku-Seriebegleiten, wie sie auf der ganzen Welt die Schwarzmärkte besucht und den illegalen Handel hautnah miterleben darf, und der Zuschauer gleich mit. Die achtteilige Serie zeigt dabei in jeder neuen Folge einer anderen Form des illegalen Handels und zeigt direkte Bilder, gibt aber auch einen Blick von oben, um eine Perspektive des Ganzen zu geben.Dabei sind die Themen gänzlich brisant, sei es nun der illegale Menschenhandel an den Grenzen der USA, Waffenschmuggel, Drogen oder Tierhandel. In den Schatten dieser Welt laufen so manche krummen Dinge und die mit dem Peabody Award ausgezeichnete Journalistin van Zeller spricht mit kleinen Handlanger bis zum Unterwelt-Boss. „Die Leute merken nicht, dass überall um uns herum Schwarzmärkte sind, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Und was mich am meisten fasziniert ist, wie ganz normale, gesetzestreue Menschen – Menschen wie du und ich – in diese kriminellen Welten hineingezogen werden“, so Marianna van Zeller.Nach der Ausstrahlung aller acht Folgen werden sie ebenfalls auf Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket und in der Megathek auf MagentaTV erhältlich sein, genauso wie Vodafone Select und GigaTV verfügbar sein.