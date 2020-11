5,09 Millionen Zuschauer wollten weiterhin «Bauer sucht Frau» sehen

Quotennews

In der vergangenen Woche startete die 16. Staffel mit 4,90 Millionen Fernsehzuschauer.



Am vergangenen Montag besuchten die ersten Frauen und Männer die Höfe von Denise, Lutz, Patrick und Thomas. Die zweite Ausgabe der Reality-Show mit Inka Bause zeigte nun, wer schlafen konnte und wer eine unruhige Nacht hatte. Schon bei den ersten Aufgaben zeigte sich, welche Frau und welcher Mann ein echtes Händchen für die Arbeit hat und bei dem noch Nachholbedarf besteht.Der Auftakt vonerzielte 4,90 Millionen Zuschauer, in der zweiten Woche verfolgten schon 5,09 Millionen Zuschauer die RTL-Produktion. Der Marktanteil lag nun bei 15,8 Prozent, zuvor fuhr man 16,0 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen sicherte sich das Format 1,64 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei spitzenmäßigen 17,8 Prozent. Am 26. Oktober erzielte RTL 1,56 Millionen Zuschauer und 18,1 Prozent. Aktuell ist «Bauer sucht Frau» schwächer als im Vorjahr, aber erfolgreicher als der internationale Ableger.Um 22.15 Uhr schickte RTL Nazan Eckes mitauf Sendung. Das Format sicherte sich 2,84 Millionen Zuschauer, wovon 1,64 Millionen zu den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern gehörten. Die Marktanteile lagen bei 13,4 Prozent bei allen sowie bei 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss sorgtemit Maria Gresz für 1,14 Millionen Zuschauer und 9,0 Prozent. Das Magazin begeisterte 0,39 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 11,3 Prozent.