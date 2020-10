Immerhin 13,3 Prozent: Die «Bachelorette» bleibt hinter den Erwartungen

Quotennews

Der Vorabend bei RTL war ein voller Erfolg. «RTL Aktuell» punktete um 18.45 Uhr.

Seit drei Wochen ist die neue Staffel vonbei RTL zu sehen. Die bisherigen Ergebnisse – 1,88 sowie 1,70 Millionen Zuschauer – enttäuschten. Die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum bei 6,2 und 5,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern riss die Produktion mit 1,22 und 1,08 Millionen Zuschauer ebenfalls keine Bäume aus. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 13,9 und 12,5 Prozent.Die dritte Ausgabe, die erst um 20.30 Uhr startete, holte am Mittwoch nur 1,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 6,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern fuhr die Reality-Show mit Melissa nur 1,15 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil belief sich auf 13,3 Prozent. Mitsicherte sich RTL im Anschluss 14,3 Prozent, insgesamt wollten 1,38 Millionen Menschen das Format sehen.Das-Special um 20.15 Uhr informierte 2,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, davon waren 1,45 Millionen Zwischen 14 und 49 Jahre. Am Vorabend holte die reguläre-Ausgabe 4,00 Millionen Zuschauer und 15,8 Prozent Marktanteil, bei den jungen Leuten sicherte man sich 1,29 Millionen und 21,1 Prozent. Die Soapsundfuhren 13,8 und 14,7 Prozent Marktanteil ein.