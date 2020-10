Quotencheck

Wie schnitt das Format mit der dritten Staffel ab?

Vor knapp zwei Jahren startete Das Erste die Ausstrahlung der deutschen Serie. Zum Auftakt am 30. September 20018 bekam die Serie den legendären Sonntags-Sendeplatz spendiert, den die ARD eigentlich nur für Krimis serviert hat. Allerdings vertraute man dem deutschen Stoff und zumindest zum Auftakt konnte das Format glänzen: 7,83 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Mit 2,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 21,2 Prozent Marktanteil.Nur fünf Tage später wurden drei weitere Folgen ausgestrahlt, das Interesse ließ nach. 5,27 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, der Marktanteil beim Gesamtpublikum rutschte von 24,5 auf 18,2 Prozent. Bei den jungen Zuschauern waren nur noch 1,24 Millionen mit von der Partie, der Marktanteil sank auf 14,0 Prozent. Die übrigen Folgen, die im Oktober und November 2018 liefen, performten zunehmend schwächer.Am Sonntag, den 11. Oktober 2020, startete Das Erste in die dritte «Babylon Berlin»-Staffel. Der Start der neuen Folgen erreichte 4,33 Millionen Zuschauer und 13,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich der deutsche Stoff 0,83 Millionen Zuschauer, dies bedeutete 8,7 Prozent Marktanteil. Drei Tage später, also am Mittwochabend, schalteten um 20.30 Uhr lediglich 3,21 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum fiel auf 11,3 Prozent.Beim jungen Publikum verzeichnete Das Erste mit 0,55 Millionen Zuschauern einen neuen Tiefstwert, der Marktanteil lag bei mäßigen 6,6 Prozent. Einen Tag später erreichte die Seire noch 3,13 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank erstmals in den einstelligen Bereich. Die blaue Eins musste sich mit 9,9 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 0,54 Millionen Zuschauer immerhin für 6,1 Prozent Marktanteil.Sechs Tage später gab es zwei neue Folgen zu sehen, doch nur noch 2,99 Millionen Zuschauer interessierten sich für den Krimi. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg leicht an und befand sich nun bei zehn Prozent. Bei den jungen Zuschauern verlor man weiter an Boden, es standen 0,46 Millionen Zuschauer auf dem Programm. Der Marktanteil lag bei 5,2 Prozent.Mit den letzten Folgen erreichte man am Donnerstag, den 22. Oktober 2020, um 20.15 Uhr nur noch 2,90 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 9,7 Prozent. 0,42 Millionen 14 bis 49-Jährige sorgten für fünf Prozent Marktanteil. Somit kam die dritte «Babylon Berlin»-Runde auf 3,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 10,9 Prozent Marktanteil. Mit 0,56 Millionen jungen Zuschauern sicherte man sich einen Marktanteil von 6,3 Prozent. Eine vierte Staffel ist schon bestellt und soll im Frühjahr 2021 gedreht werden.