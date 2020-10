«Markus Lanz»: Auch diese Woche ein Quotengarant

Wochenquotencheck

Der Talker Markus Lanz überzeugte in den vergangenen Tagen.

Seit über zwölf Jahren ist Markus Lanz mit seiner gleichnamigen Talkshow ein Garant für gute Einschaltquoten im Zweiten Deutschen Fernsehen. Seit der Corona-Pandemie ist die Produktion von Mhoch2 TV am Puls der Zeit. Lanz hat Gäste im Studio, die sich zur aktuellen Lage äußern. Am Dienstag, den 13. Oktober 2020, begrüßte Lanz unter anderem den Leiter des ZDF-Studios Washington, Elmar Theveßen, im Studio, um über die US-Wahl zu sprechen.Die Sendung erreichte 1,79 Millionen Zuschauer und verzeichnete einen Marktanteil von 13,7 Prozent. Mit 0,33 Millionen Umworbenen war die Sendung auf diesem Timeslot gefragt, denn Lanz verbucht weit überdurchschnittliche 8,7 Prozent. Einen Tag später wollten 1,50 Millionen Zuschauer die Sendung mit CDU-Politiker Friedrich Merz und dem Soziologen Gerald Knaus sehen, der Marktanteil stieg auf 14,6 Prozent. Die Sendung, die um 23.30 Uhr startete, verbuchte 9,9 Prozent bei den jungen Menschen.Am Donnerstagabend wollten 2,04 Millionen Zuschauer «Markus Lanz» sehen, der einen fabelhaften Marktanteil von 20,5 Prozent einstrich. In der Donnerstagsausgabe wurde der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zugeschalten, dafür interessierten sich 0,38 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 12,7 Prozent.Den Start in die neue «Markus Lanz»-Woche verfolgten am Dienstag um 23.20 Uhr 1,60 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil der Sendung, in der Virologin Prof. Helga Rübsamen-Schaeff war, erzielte 13,3 Prozent Marktanteil. Am Mittwoch wurden 1,97 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil stieg auf 17,2 Prozent. Bei den jungen Menschen verbesserte sich die Talkshow von 0,36 auf 0,43 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wuchs von 9,7 auf 12,1 Prozent.Die letzte Folge verzeichnete 1,78 Millionen Zuschauer, kurz vor Mitternacht erreichte der Talkmaster 21,5 Prozent Marktanteil. Zu Gast waren erneut Elmar Theveßen und Arzt Prof. Stefan Kluge. Beim jungen Publikum fuhr man 0,38 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 14,8 Prozent.«Markus Lanz» war in den vergangenen Wochen erneut ein Glücksgriff für das ZDF.