3 Quotengeheimnisse

von Marcel Preisendörfer 21. Oktober 2020, 14:10 Uhr

Der TV-Sender MDR verzeichnete am Wochenende rund 1,77 Millionen Zuschauer.

FC Bayern München gewinnt mit 3:0 in der ersten DFB-Pokal Runde und zwei Millionen Zuschauer sehen es im Free-TV auf SPORT1 und in den Livestreams. Am vergangenen Freitagabend schauten im Schnitt 1,7 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, was ganze 5,9 Prozent Marktanteil entspricht. Bei den Männern fuhr man 7,8 Prozent. Selbst der Livestream des Spiels zählte insgesamt 1,1 Millionen Aufrufe und alleine auf Youtube mehr als eine Millionen Views – ein neuer Rekord. Selbst die Vorberichterstattung «DFB-Pokal Countdown» wies im Schnitt 270.000 Zuschauer auf und nach dem Spiel spiegelte sich der Erfolg mit der Live-Übertragung des neuen Formats «Mixed Zone - Die Volkswagen Tailgate Tour Live» auch im Marktanteil wider. Ganze 1,6 Prozent ab drei Jahren und von der Kernzielgruppe schauten zwischen 2,6 und 3,0 Prozent zu.Der Staffelauftakt vonam vergangenen Donnerstagabend zeigte, dass ganze 11,1 Prozent Marktanteil der 14-29 Jährigen sich diese Sozial-Reportage, die die Auswirkungen von COVID-19 auf die deutschen Brennpunktviertel darstellt, anschauten. Dabei waren es insgesamt 1,28 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit.Selbst das Anschlussprogramm mit «Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez», welches ebenfalls ein soziales Brennpunkt-Thema behandelte, erfreute sich bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 29 Jahren mit 7,9 Prozent Marktanteil und 1,05 Millionen Zuschauern insgesamt. Damit sicherte sich RTLZWEI einen insgesamten Tagesmarktanteil von 5,6 Prozent mit der Sozialsorge der jungen Leute in Deutschland.Florian Silbereisen schafft es im chaotischen Jahre 2020 mit der Schlagershowim MDR mehr Zuschauer zu binden als die private Konkurrenz. Insgesamt 1,77 Millionen Zuschauer hatten die Sendung zur besten Sendezeit geschaut, sodass der Marktanteil auf 6,0 Prozent anstieg. Im Sendegebiet des MDR kroch der Marktanteil sogar auf 16 Prozent und das Anschlussprogramm noch höher.