«Die Simpsons» überraschen mit guten Quoten

Quotennews

Wird das noch etwas mit der gelben Familie? Die Quoten am Montag lagen über dem Senderschnitt.

Vom ehemaligen ProSieben-Aushängeschildist inzwischen kaum noch etwas übrig. Erst eine Episode der 31. Staffel erreichte einen Marktanteil bei den Umworbenen über dem Senderschnitt. Alle anderen Folgen verharrten am Montagabend im einstelligen Bereich. Vergangenen Montag beendete ProSieben die zweimonatige Pause und erreichte mit zwei neuen Abenteuern nur 9,2 und 8,3 Prozent Marktanteil. Doch nun gab es einen Schritt nach vorne.Um 20.15 Uhr verzeichnete «Die Simpsons»-Folge „Mein Todd. mein Todd. warum hast Du mich verlassen?“ 1,11 Millionen Zuschauer und 3,5 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte sich die Münchner Fernsehstation 0,97 Millionen, der Marktanteil lag bei guten 11,3 Prozent. Gut lief es auch für „Bitte lächeln!“ um 20.45 Uhr. Die gelbe Familie erreichte 1,07 Millionen Zuschauer, wovon 0,93 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Bei den Umworbenen standen 10,8 Prozent Marktanteil auf der Uhr.lockte um 23.10 Uhr 0,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, der Marktanteil lag bei 3,7 Prozent. Mit 0,38 Millionen jungen Zuschauern ergatterte sich Klaas Heufer-Umlauf erfreuliche 10,3 Prozent Marktanteil. Zwischen 00.10 und 01.35 Uhr wiederholte der Senderund bekam 6,8 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt sahen 0,20 Millionen Menschen zu.