«Das Sommerhaus» bleibt in Fahrt

Quotennews

Fabelhaft: Der Start von «Temptation Island» mit 16,3 Prozent in der Zielgruppe war ein Volltreffer.

Mit dem «Tatort», «The Voice» undist der Sonntagabend stark umkämpft. In der vergangenen Woche unterlag der Sender RTL gegen die Sat.1-Castingshow, in dieser Woche war dies ebenso. 1,38 Millionen Umworbene schalteten die zweieinhalbstündige Show ein, die auf 14,6 Prozent Marktanteil kam.Am Sonntagabend tut sich das «Sommerhaus», das unter anderem Eva Benetatou, Martin Bolze, Lisa und Caro sowie Andreas Unterschlupf gewährt, schwer. Die Episoden verzeichnen nicht so ein hohes Interesse wie am Mittwoch, allerdings ist der Sendeplatz nun mit «Der Bachelorette» besetzt. Auf diesem Programmslot fuhr man bis zu 1,57 Millionen Umworbene ein.Beim Gesamtpublikum erreichte die Reality-Show am Sonntagabend 2,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 8,1 Prozent. Ab 22.50 Uhr holte1,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, 0,86 Millionen junge Zuschauer wurden ermittelt. Der Marktanteil lag bei fantastischen 16,3 Prozent.ging um kurz vor Mitternacht auf Sendung, die Reichweite sank auf 0,71 Millionen. Bei den Umworbenen standen 12,9 Prozent auf der Uhr.Zwischen 11.05 und 14.00 Uhr strahlte RTL drei Wiederholungen der Reality-Showaus. Diese erreichten 0,53, 0,62 und 0,91 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe ergatterte man 7,7, 7,1 und 8,4 Prozent. Anschließend verbuchte die Vortageswiederholung vomnoch 6,8 Prozent in der Zielgruppe.