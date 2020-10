Vermischtes

Neue Kampagne „SIEH’S MAL ZWEI“ bei RTLZWEI

Marc Wilhelm von 16. Oktober 2020, 14:22 Uhr

Sie läuft on air, off air und digital in allen relevanten Social Media.

Die breit angelegte Kampagne nutzt Teaser, Trailer, Werbetrenner und Stills in zahlreichen Varianten. Der Kampagnensong „Life ohne Filter“ vermittelt die große emotionale Spannweite der Geschichten bei RTLZWEI.



© RTLZWEI In Grünwald hat man an einer neuen Kampage gearbeitet. Der Sender RTLZWEI ist durch die zahlreichen Reality-Formaten von Shows über Daily Soaps und Dokusoaps bis zu Sozialreportagen bekannt und zeigt dabei alle Facetten des Lebens. „Sieh’s mal zwei“ erweitert den Senderclaim „ZEIG MIR MEHR!“.Die breit angelegte Kampagne nutzt Teaser, Trailer, Werbetrenner und Stills in zahlreichen Varianten. Der Kampagnensong „Life ohne Filter“ vermittelt die große emotionale Spannweite der Geschichten bei RTLZWEI.Der Chief Marketing & Communications Officer von RTLZWEI , Carlos Zamorano sagt dazu: „Im Hinblick auf die Dualität der Inhalte von RTLZWEI ist der Name des Senders tatsächlich Programm. RTLZWEI hat zwei Seiten, wie das Leben, und ein neuer Blickwinkel sorgt immer für mehr Verständnis. Die Kampagne ‚Sieh’s mal zwei‘ will diese Idee charmant vermitteln und erlaubt dem Zuschauer einen mühelosen Wechsel der Perspektiven.“

