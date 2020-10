AGF vergrößert Panels um Smart-TVs

Vermischtes

Das Frankfurter Forschungsunternehmen will sich stärker bei der Weiterentwicklung digitaler Themen einbringen, deswegen werden sie Mitglied im Bundesverband Digitale Wirtschaft.

Um TV- und Videostreaming-Daten noch besser erfassen zu können, verbaut die AGF ihre Routertechnologie ’AGF Smart Meter’ an Smart-TVs. Mittlerweile sind rund 800 Haushalte mit der Technologie ausgestattet, die es perspektivisch ermöglicht, nicht nur die Nutzung an Smart-TVs, sondern auch an anderen internetfähigen Devices zu erfassen, wie Smartphones und Tablets. Im AGF-Panel wird derzeit täglich das Nutzungsverhalten von mehr als 11.000 Personen in rund 5.400 Haushalten gemessen.Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, sagt dazu: „Wir sehen in unserem Alltag immer mehr Berührungspunkte mit den Themen, für die der BVDW sehr kompetent und tatkräftig einsteht. Wir freuen uns sehr, Mitglied des BVDW zu werden, da sich unsere gemeinsamen Themen immer stärker verzahnen und auch die Mediennutzung immer konvergenter wird.“BVDW-Vizepräsident, Thomas Duhr äußert sich so: „Der jetzt erfolgte Beitritt der AGF unterstreicht, dass der BVDW mit seinen langjährigen Schwerpunkten auf den Themen Daten sowie Standardisierung und Qualitätssicherung insbesondere auch im internationalen Kontext den richtigen Weg beschritten hat. Wir freuen uns, dass die AGF mit ihrer Expertise den BVDW bei der weiteren digitalen Transformation begleiten wird.“Die AGF und der BVDW sind Experten auf ihrem Gebiet, durch AGF als zusätzliches Mitglied ist es eine Weiterentwicklung für alle Forschungen des Digitalverbandes, die noch in der Zukunft kommen werden. Die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern, in deren Auftrag sie die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland erfassen, einschließlich der Erhebung und Auswertung der Daten. Sie haben ihren Sitz in Frankfurt am Main.