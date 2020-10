«Verbotene Liebe» kehrt mit der Next Generation zu TVNOW zurück

TV-News

Nach fünf Jahren Pause wird die bekannte deutsche Soap fortgesetzt.



Die deutsche Soap «Verbotene Liebe» lief von 1995 bis 2015 im Ersten. Fünf Jahre nach der Absetzung kehrtzurück. Ab 23. November wird die neue Serie auf TVNOW zu sehen sein. Die Produktion von UFA Serial Drama besteht aus zehn Episoden mit einer Länge von 45 Minuten. Gedreht wurde in Düsseldorf, Köln und Belgien. Der Cast besteht unter anderem aus Heinz Hoenig, Stephanie Japp, Frederik Götz, Sina Zadra, Lennart Betzgen, Jo Weil, Livia Matthes und Wolfram Grandezka.Robert und Eva Verhoven leben mit ihren drei Kindern Alexander, Livia und Paul auf Schloss Königsbrunn. Gemeinsam mit Clarissa von Anstetten haben sie sich ein erfolgreiches Mode-Imperium aufgebaut. Die Lahnstein-Holding ist zerschlagen, Ansgar von Lahnstein sitzt im Gefängnis und Tanja von Lahnstein ist spurlos verschwunden. Doch kurz vor einer Jubiläumsparty der Verhovens kommt Ansgar wieder an die Freiheit und will um jeden Preis seine Macht und das Familienschloss zurück.Charmant verschafft er sich Einlass auf der Party und hat Livia im Visier. Olli Sabel ist inzwischen erfolgreiches Model und amüsiert sich mit Tante Charlie. Paul versucht mit Olli Kontakt aufzunehmen, doch dieser ist seltsam abweisend. Gleichzeitig ist Alexander verzaubert von der schönen Modemanagement-Studentin Josefin Reinhard, die nicht weiß, warum sie von einer gewissen Clarissa von Anstetten eine Einladung erhalten hat. Alexander sieht seine Freundin Bobbi auf einmal mit ganz anderen Augen und auch Josefin ist nach der Begegnung völlig verwirrt.