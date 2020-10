«Mütter machen Porno»: Wiederholung sorgt bei sixx für ein solides Ergebnis

Quotennews

Zuvor liefen die beiden Folgen bereits im Sommer in Sat.1.



Im Juli zeigte Sat.1 das zweiteilige Format. Fünf Mütter wollten einen Porno produzieren, der den Heranwachsenden ein realistisches Bild von Sex vermittelt. Die beiden Folgen erzielten 1,23 sowie 1,03 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil sank somit von passablen ,7 auf maue 4,2 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren die zwei Episoden etwas gefragter und erreichten 0,56 sowie 0,53 Millionen Umworbene. Hier erhöhte sich die Sehbeteiligung von guten 8,0 auf 8,5 Prozent.Der Sender sixx entschied sich nun dazu, die beiden Folgen am 7. und 14. März zu wiederholen. Vergangene Woche schalteten 0,24 Millionen Fernsehzuschauer ein, in dieser Woche lockte das Programm 0,26 Millionen Menschen. Die Quote steigerte sich diese Woche von 0,8 auf durchschnittliche 0,9 Prozent. Bei den Jüngeren schalteten jeweils 0,10 Millionen Zuschauer ein. Beide Male wurde ein Marktanteil von passablen 1,2 Prozent erreicht.Jeweils im Anschluss an die zweite Episode war das Ergebnis der Produktion geschnitten inzu sehen. Bei Sat.1 sahen sich dies 1,22 Millionen und 0,55 Millionen der Werberelevanten an. Somit waren dem Sender solide 5,5 sowie gute 9,2 Prozent möglich. In der Wiederholung bei sixx brachte es der Sexfilm am vergangenen Abend auf 0,31 Millionen und 0,14 Millionen jüngere Zuschauer. Für sixx bedeutete dies starke Quoten von 1,3 und 2,0 Prozent.