Mäßiger Auftakt für die neue «Bachelorette»-Staffel

Quotennews

Staffel sieben der Kuppelshow startete in diesem Jahr erst im Herbst statt im Sommer.

startete an diesem Mittwochabend in die siebte Staffel. Als Nachfolgerin von Gerda Lewis verteilt in diesem Jahr Melissa Damilia ihre Rosen in der Kuppelshow. Die 24-Jährige bringt bereits TV-Erfahrung mit. Sie war bei «Kampf der Realitystars» zu sehen und nahm an der Dating-Show «Love Island» teil. Dort stieg sie am Ende als Single freiwillig aus. Bedingt durch die Corona-Krise kehrte das Format nicht wie üblich im Sommer, sondern erst im Herbst zurück.2019 war die erste Folge mit 1,96 Millionen Zuschauern gestartet. Dies reichte für passable 7,7 Prozent Marktanteil. 1,22 Millionen Werberelevante sorgten für eine Sehbeteiligung von starken 16,2 Prozent. Für den Auftakt der neuen Staffel interessierten sich in diesem Jahr 1,88 Millionen Fernsehende. Dies reichte jedoch nur für annehmbare 6,2 Prozent. Wie im Vorjahr schalteten 1,22 der 14-bis 49-Jährigen ein. Diese fuhren einen guten Marktanteil von 13,9 Prozent ein. Bezogen auf die Quoten war dies die schwächste Auftaktfolge überhaupt.Ab 22.15 Uhr folgte die Ausstrahlung des Boulevardmagazins, für welches die Reichweite auf 1,49 Millionen Menschen zurückging. Der Marktanteil erhöhte sich jedoch auf solide 7,9 Prozent. 0,77 Millionen Umworbene fuhren weiterhin 13,9 Prozent ein. Ab Mitternacht zumsaßen noch 0,83 Millionen und 0,33 Millionen Jüngere vor dem Bildschirm. Durchschnittliche Quoten von 8,5 sowie 11,3 Prozent waren dem Sender hier sicher.