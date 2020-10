«The Masked Singer»: Die restlichen Masken werden ab Donnerstag in kurzen Trailern vorgestellt

TV-News

Fünf der Kostümierten, die bei der Show antreten werden, sind schon bekannt. Für die restlichen fünf Teilnehmer hat ProSieben exklusive Trailer gedreht.



Fest steht schon, dass das Alien, die Biene, der Frosch, das Nilpferd und das Skelett in der neuen- Staffel um den Sieg kämpfen werden. Die weiteren Teilnehmer sind bislang noch ein Geheimnis. Ab Donnerstag, dem 15. Oktober wird täglich jeweils um 20.14 Uhr in exklusiven Trailer-Premieren eine neue Maske vorgestellt. Eine Maske glänzt feurig rot, eine hat immer schöne Haare, eine andere hat Lockenwickler und Kirschohrringe. Eine Maske funkelt mit den Augen und eine andere hat sehr spitze Ohren.Die neue Staffel der erfolgreichen Show geht schließlich ab Dienstag, den 20. Oktober live auf Sendung. Die Moderation übernimmt erneut Matthias Opdenhövel. Das Rateteam der vorherigen Staffel wurde ausgetauscht, stattdessen raten nun zwei Promis, die selbst schon unter einer Maske steckten. Sonja Zietlow bezauberte in Staffel zwei als Hase, während Bülent Ceylan in der Auftaktstaffel als Engel maskiert war. Unterstützt werden die beiden von einem weiteren Promi-Rategast, der wöchentlich wechselt.In sechs Folgen sollen die Sänger hinter den zehn aufwändigen Kostümen schließlich enttarnt werden. Gesendet wird immer dienstags ab 20.15 Uhr aus Köln. Eine Ausnahme macht das Halbfinale, das bereits am Montag, dem 16. November zu sehen sein wird. Das Finale läuft dann wieder auf dem üblichen Sendeplatz am Dienstag.