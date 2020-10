«Ex on the Beach»: Stammzuschauer, aber eben zu wenige

Quotennews

Die TV-Now-Produktion bleibt bei der linearen Ausstrahlung eher schwach.

Auch in dieser Woche zeigte RTL am späten Dienstagabend, nämlich ab 23 Uhr, eine weitere Ausgabe der Flirtshow. Das TV-Now-Original sicherte sich diesmal rund 550.000 Zuschauer ab drei Jahren – und somit ähnlich viele wie in den beiden Wochen zuvor. Die dritte Folge der Produktion kam auf 0,54 Millionen Fans, die vierte auf 0,57 Millionen. Die in dieser Woche gezeigte fünfte Ausgabe platzierte sich hier also mittendrin.Weiterhin aber sind die Zielgruppen-Quoten der Sendung viel zu niedrig: Gerade einmal 6,5 Prozent Marktanteil wurden bei den klassisch Umworbenen ermittelt. Läge der Wert doppelt so hoch, könnte man guten Gewissens von einem wirklichen Erfolg für RTL sprechen. Zwischen 20.15 und 23 Uhr wiederholte RTL eine alte-Ausgabe, diesmal mit den besten Geschichten der Welt. Diese sicherten sich 8,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und somit ebenfalls ein wenig rosiges Ergebnis. Das Ranking-Format kam auf 1,44 Millionen Zuschauer insgesamt.Quotenstärkste RTL-Sendung am Dienstag war diesmal das Mittagsmagazinmit starken 19,6 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Die zweistündige Produktion, die um kurz vor zwölf Uhr startete, wurde im Schnitt von rund 880.000 Menschen ab drei Jahren gesehen. Ab 14 Uhr fielen die Werte dann:brachten noch 0,70 Millionen Zuschauer insgesamt und eine Quote von 11,9 Prozent bei den Werberelevanten auf das Papier.