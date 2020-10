Conchata Ferrell ist tot

Köpfe

Die Schauspielerin aus «Two and a half Men» starb an einem Herzinfarkt.

Trauer: Conchata Ferrell, die mit «Two and a half Men» sehr große Bekanntheit erlangte, ist am Dienstag in Sherman Oaks verstorben. Eine Sprecherin von Warner Bros. bestätigte den Tod der Haushälterin Berta. Ferrell wurde 77 Jahre alt.Der Schöpfer und ausführende Produzent von «Two and a half Men», Chuck Lorre» beschrieb Ferrell als einer der größten Schauspieltalente. „Wir nannten sie ‚Chatty‘ und wir alle liebten sie“, sagte Lorre in einem Statement. „Zwölf Jahre voller Hochs und Tiefs und viel, viel Gelächter. Durch all das war sie ein Fels in der Brandung. Eine der Großen. Ich hatte das Privileg, sie eine Freundin zu nennen.“„Wir sind traurig über den Verlust von Conchata Ferrell und dankbar für die Jahre, in denen sie uns als Barta zum Lachen gebracht hat, die ewig weiterleben werden“, twitterte Warner Bros. Television. Ferrell wurde bereits im Mai ins Krankenhaus eingeliefert und verbrachte mehr als vier Wochen auf der Intensivstation. Die Schauspielerin wurde in ein Langzeitbehandlungszentrum verlegt, wo sie an einem Beatmungsgerät angeschlossen wurde und an der Dialyse teilnahm.