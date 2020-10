Zwei Staffeln pro Jahr: RTLZWEI bestellt mehr «Love Island»

TV-News

Die Flirtshow soll 2021 schon im Frühjahr zurückkehren. Unklar ist, ob diese Runde dann auf Mallorca entsteht.

Unter dem Strich war2020, das großteils im September 2020 ausgestrahlt wurde, im klassischen Fernsehen bei den Umworbenen für 7,7 Prozent Marktanteil gut – hinzu kamen viele Abrufe über neue Medien, etwa TV Now. Hier sind genaue Zahlen nicht bekannt. Ganz offenbar ist man bei RTLZWEI in München/Grünwald aber äußerst zufrieden und hat sich mit der Produktionsfirma ITV Studios Germany über eine weitere Aufstockung des Umfangs geeinigt. Wie RTLZWEI-Geschäftsführer Andreas Bartl am Montag im Interview mitverriet, sollen 2021 zwei «Love Island»-Staffeln entstehen. Eine im Frühjahr, eine im Herbst.Unklar ist, ob sich im Frühjahr schon auf Mallorca produzieren lässt – für das Format wichtig sind warme Temperaturen. Die Flirt- und Kuppelshow ist dabei nicht das einzige Primetime-Format, das 2021 zurückkommt. Wie schon erwartet wurde, geht auch die Reality-Shownach einer starken ersten Staffel weiter. „Die erfolgreiche Etablierung von «Kampf der Realitystars» in der Primetime war ein wichtiger Erfolg. Das war ein definiertes Ziel, obwohl es schon vorher wahrlich keinen Mangel im Reality-Genre gab“, sagte Bartl dem Branchendienst.«Kampf der Realitystars» lief den Sommer über mittwochs um 20.15 Uhr, erreichte bei den Umworbenen im linearen Fernsehen teils zweistellige Marktanteile und schlug sich selbst dann noch achtbar, als man zum Schluss der Staffel direkt gegen RTLs «Sommerhaus der Stars» antreten musste.