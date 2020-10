Hunziker wird «Pretty in Plüsch»

TV-News

Für die Moderatorin ist es eine Rückkehr zum Sender Sat.1.

Michelle Hunziker, einst Co-Moderatorin von «Wetten, dass..?» kehrt zu Sat.1 zurück. Nachdem sie dort schon an Sendungen wie «Superkids» oder «It's Showtime» mitwirkte, soll sie im Spätherbst das neue Event-Formatpräsentieren. "Ich habe mich sofort in «Pretty in Plüsch» verliebt! Eine Show, wie es sie noch nirgendwo auf der Welt gibt", wird Hunziker zitiert. Sat.1 will die Show ab dem 27. November immer freitags zur besten Sendezeit live ausstrahlen und damit für besondere Fernsehmomente sorgen. Darin nehmen sich sechs stimmgewaltige Plüsch-Charaktere jeweils eines Promis an und stellen sich als "Puppette" der gemeinsamen Herausforderung: Woche für Woche wollen sie Zuschauer und die dreiköpfige Jury, mit Sarah Lombardi und Schauspieler Hans Sigl, mit fantastischen Performances in vier großen Liveshows verzaubern."Unsere Puppen-Stars coachen ihre prominenten Partner für das gemeinsame Duett auf der großen Showbühne, und ich bin so gespannt, welche ungeahnten Gesangstalente die Plüsch-Charaktere aus unseren Promis herauskitzeln. Wer gewinnen will, muss als Team hart arbeiten und üben, da werden die Emotionen Purzelbaum schlagen", sagt Hunziker. Produziert wird das Format von Endemol Shine Germany.Als Teilnehmer wurden unter anderem Puppen-Asien-Star "Das Maki" Polly und Plüsch-Diva Francesca de Rossi gewonnen. Diejunge, in Deutschland weitgehend unbekannte, Polly ist ein großer Star in Asien und überrascht mit ihrer gewaltigen Stimmpower, die man bei ihrer zurück-haltenden und netten Erscheinung nicht erwarten würde.