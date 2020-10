7,53 Millionen Zuschauer sehen Deutschland-Sieg

Quotennews

Der dritte Spieltag der UEFA Nations League verhalf dem Ersten zur Pole Position.

Am Samstagabend zur besten Sendezeit stand der dritte Spieltag der UEFA Nations League auf dem Programm. Die deutsche Nationalmannschaft unter der Leitung von Weltmeister-Trainer Jogi Löw musste gegen die Ukraine antreten. Bei den ersten Partien – gegen Spanien und der Schweiz – erspielte Deutschland jeweils ein 1:1 und lag somit nur auf den dritten Rang der Gruppe A4. Bei der Partie aus Kiew sollte schon ein Sieg stehen – was der Mannschaft mit einem 2:1 schließlich auch gelang.Die von Alexander Bommes moderierte Sendung erreichte 7,53 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Partie erlangte somit ausgezeichnete 16,0 Prozent Marktanteil. Wie sich die deutsche Nationalmannschaft schlug, sahen 1,76 Millionen 14 bis 49-Jährige. Bei den jungen Zuschauern sorgte das Match für überragende 22,8 Prozent Marktanteil.Bereits am Mittwoch testete Löwe seine Mannschaft gegen die Türkei. Die zwei Hälften erreichten bei RTL 5,69 sowie 5,94 Millionen Fernsehzuschauer. Zwar verzeichnete die Fußballübertragung herausragende Werte, allerdings lag das Ergebnis hinter denen anderen Nationalmannschaftspartien. Zurück zum Ersten: Die, die um 21.35 Uhr gesendet wurden, überzeugten mit 5,79 Millionen Zuschauer und hohen 19,3 Prozent Marktanteil. Die von Caren Miosga moderierte Sendung verbuchte 1,48 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 18,7 Prozent.Um 18.00 Uhr erreichte diemit Julia Scharf 2,04 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, bei den jungen Zuschauern waren 0,25 Millionen mit von der Partie. Die Marktanteile lagen bei soliden 12,3 Prozent bei allen sowie 6,4 Prozent beim jungen Publikum. Zwischen 18.55 und 19.50 Uhr kam die Reportagemit dem Titel „Die Nationalmannschaft: Wann wieder Weltspitze?“. Die Sendung mit Jessy Welmer erreichte 1,70 Millionen Zuschauer, die Sehbeteiligung belief sich auf maue 8,0 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man ebenfalls niedrige 4,9 Prozent Marktanteil ein.