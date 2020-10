Pixars «Soul» kommt nicht in die Kinos

Kino-News

Der Spielfilm von Pixar wird stattdessen bei Disney+ ausgewertet.

Der Disney-Konzern kippt die Pläne, dass der animierte Spielfilmvon Pixar in die Lichtspielhäuser kommt. In der Konzernzentrale von Micky Maus hat man nun beschlossen, dass der Familienfilm am 25. Dezember 2020 beim Streamingdienst Disney+ startetet. In Ländern, in denen Disney+ nicht erhältlich ist, wird der Film zu einem noch festzulegenden Termin in die Kinos kommen.Ursprünglich war der Start von «Soul» für Juni geplant, wurde aber später aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf den 20. November verschoben. Der Disney-Konzern wollte prüfen, ob eine spätere Veröffentlichung sinnvoller wäre. Allerdings entschied sich Universal Pictures, die Zeichentrickkomödie «The Croods: A New Age» vom 23. Dezember auf den 25. November vorzuverlegen.Im Gegensatz zu «Mulan», das bei Disney+ für zusätzlich 30 US-Dollar veröffentlicht wurde, wird «Soul» den 60,5 Millionen Abonnenten von Disney+ ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen.