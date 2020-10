ProSieben-Megaerfolg: «Bohemian Rapsody» bisher zweistärkster Sonntagsblockbuster im Jahr 2020

Quotennews

Der Münchner Sender landete damit am Sonntagabend nur knapp hinter dem «Tatort» im Ersten.

Der Sound von Freddie Mercury und damit von Queen war am Sonntagabend das große Thema beim Privatsender ProSieben . Ab 20.15 Uhr lief die Free-TV-Premiere des bemerkenswerten Blockbustersund ebenso bemerkenswert waren auch die TV-Quoten. Bei den klassisch Umworbenen sicherte sich der Streifen im Schnitt 17,9 Prozent Marktanteil und landete somit nur knapp hinter dem «Tatort» - Zielgruppen-Platz zwei für die Produktion. Zudem gab es bis dato im Jahr 2020 nur einen ProSieben-Megablockbuster am Sonntag um 20.15 Uhr, der einen höheren Marktanteil bei den Umworbenen einfuhr; nämlich «Kingsman: The Golden Circle» ► (gezeigt am 10. Mai mit 18,1%).Insgesamt kam «Bohemian Rapsody» nun auf 3,26 Millionen Zuschauer (10,8%). Auch das sorgt für einen Platz weit vorne in den ProSieben-Jahrescharts. 2020 waren zu dieser Sendezeit nur zwei Formate stärker: «Jack Reacher: Kein Weg zurück» ► mit 3,71 Millionen Zuschauern und «The Mandalorian» mit 3,53 Millionen.Zurück aber zu diesem Sonntagabend, denn mit dem Abspann des Films ging es für Musikfans noch weiter. Das ab kurz nach 23 Uhr gezeigte, eine neun Jahre alte Dokumentation, die nun erstmals in Deutschland lief, steigerte sich sogar auf wunderbare 19 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 1,29 Millionen Menschen blieben im Schnitt wach; die Doku endete erst um kurz vor halb zwei Uhr nachts.