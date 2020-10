Deutlicher Rekord für neue «Gemeinschaftspraxis»

Quotennews

Mit dem 17-Uhr-Format darf Sat.1 sehr zufrieden sein.

Der Münchner Sender Sat.1 fährt derzeit gut mit seinem 17-Uhr-Format. Am Freitag läuft davon die zunächst letzte Folge, neue dürften angesichts des aktuellen Quotenerfolgs aber ziemlich sicher entstehen. Am Donnerstag holte die halbstündige Produktion sehr gute 12,7 Prozent Marktanteil und somit einen neuen Zielgruppen-Rekord. Insgesamt schalteten eine Million Menschen ein, besser lief es nur am Montag dieser Woche mit damals 1,05 Millionen.Gar nicht so übel lief es ab 18 Uhr auch für eine frische-Episode: Das Ermittler-Format sicherte sich diesmal 7,8 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten und somit ein Ergebnis, das auf Höhe des Senderschnitts lag.kam eine halbe Stunde später jedoch nur noch auf 6,8 Prozent bei den Jungen und fiel somit unter die Sendernorm. Insgesamt kamen die Formate in der 18-Uhr-Stunde auf gar nicht so schlechte 1,16 sowie 1,10 Millionen Zuschauer. Auch für die Ermittler-Sendungen ist bald vorerst Schluss: Ab der zweiten vollständigen Oktober-Woche zeigt Sat.1 am Vorabend neue Spiel/Quiz-Shows.Und um 17 Uhr? Hier meldet sich ab Montag schon Ingo Lenßen mit dem neuen Format «Lenßen übernimmt» zurück. Man könnte auch sagen: Lenßen übernimmt dann einen gut funktionierenden Sendeplatz.