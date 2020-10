Primetime-Check

Wie schnitt die neue ZDF-Serie «Fritzie» ab? Punktete das Finale von «FameMaker»?

Am Donnerstag startete der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Spin-Off. 1,32 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil bei den jungen Zuschauern war mit 10,2 Prozent ausbaufähig. Allerdings verbuchte RTL mit 0,80 Millionen 14- bis 49-Jährigen den höchsten Wert in der Zielgruppe. Danach folgtemit 8,8 Prozent. Die Reichweite bei den jungen Menschen sank auf 0,64 Millionen, insgesamt wurden 1,10 Millionen Zuschauer ermittelt.sorgte für 5,60 Millionen Zuschauer und 19,5 Prozent, beim jungen Publikum fuhr man 8,9 Prozent Marktanteil ein. Mitund densanken die Reichweiten auf 2,35 sowie 2,08 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 9,7 und 10,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 4,6 und 8,3 Prozent auf der Uhr.Mit zweibeglückte das ZDF seine Zuschauer. 3,49 und 3,75 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum bei 12,0 und 13,2 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr man 4,5 und 6,0 Prozent Marktanteil ein. Daserzielte 4,04 Millionen Zuschauer und 16,6 Prozent, bei den Jungen erreichte man 9,1 Prozent. Die Talkshowholte bei den 14- bis 49-Jährigen 10,4 Prozent, beim Gesamtpublikum wurden 3,16 Millionen Zuschauer gemessen.Das Finale vonbescherte ProSieben lediglich 0,94 Millionen Zuschauer, mit 0,67 Millionen Umworbenen fuhr man zehn Prozent Marktanteil ein. Eine neue-Folge bei Kabel Eins holte 1,05 Millionen Zuschauer und sieben Prozent in der Zielgruppe. Im Anschluss verbuchte dassogar 8,2 Prozent. Der Spielfilmsorgte bei VOX für 0,91 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den jungen Zuschauern lag bei 6,4 Prozent.Miterreichte Sat.1 1,11 und 1,14 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 6,7 und 7,0 Prozent auf der Uhr. RTLZWEI setzte aufund, die Formate sorgten für 8,8 und 7,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt wollten 1,04 sowie 0,62 Millionen Zuschauer das Programm sehen.