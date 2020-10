«Tagesschau»-Videos dürfen fortan (teilweise) frei verwendet werden

Vermischtes

Die Inhalte sollen möglichst vielen Menschen leicht, dauerhaft und weiterverwendbar zugänglich gemacht werden.

Wichtige Entscheidung: Videos dersollen fortan ‚komfortabel und rechtssicher‘ weiter genutzt werden können. Wo die Rechtelage es erlaubt, stellt ARD-aktuell künftig zum Beispiel Videos unter die freie Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 DE. Diese Lizenz erlaubt es, den Inhalt in eigenen Angeboten einzusetzen, wenn Herkunft und Urheber genannt und die Videos weder verändert noch kommerziell eingesetzt werden.Zum Beispiel bei Videos der Reihe „#kurzerklärt“ und „#gutzuwissen“ ist dies der Fall. Ziel ist es, den Einsatz von Inhalten der ARD aus den Bereichen Wissen, Bildung, Kultur sowie dem Kinderangebot in Schulen, Hochschulen und in der Erwachsenen- und Weiterbildung zu erleichtern. Die lizensierten Videos und Audios können rechtssicher in nicht-kommerziellen Internetangeboten, Blogs und Podcasts veröffentlicht werden und zum Beispiel als Lehrmaterial in Unterrichtsveranstaltungen zum Einsatz kommen.Dazu sagt Marcus Bornheim, der erste Chefredakteur von ARD-aktuell: „Für die «Tagesschau» ist es wichtig, mit diesen Inhalten einen weiteren Beitrag zur deutschen Bildungs- und Kulturlandschaft zu leisten. Wir wollen unsere journalistische Expertise und unsere Erkenntnisse so breit wie möglich teilen, um eine informierte Gesellschaft zu fördern. Die leichte und jederzeitige Abrufbarkeit von gut recherchiertem Wissen und validen Informationen sind die beste Grundlage für einen öffentlichen Diskurs, der verbindet und nicht spaltet."