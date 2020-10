«Law & Order» zieht am Morgen noch immer

Quotennews

Nitro legte mit der Dick-Wolf-Serie eine recht gute Morgenschiene hin.

Männersender Nitro war auch am Mittwochmorgen dieser Woche wieder recht gefragt. Unter anderem sorgten zwei alte Folgen der von Dick Wolf kommenden US-Krimiseriefür sehr passable Zuschauerzahlen – ab 7.15 Uhr schauten 0,18 und 0,28 Millionen Menschen zu. Bei den Umworbenen bescherte dies dem Männersender wahrlich tolle 2,4 und 3,4 Prozent Marktanteil.Ab neun Uhr kam der Kanal mit einem-Doppelpack noch auf gute 2,4 und passable 1,7 Prozent Marktanteil. Die US-Serie sahen im Schnitt 0,22 und 0,18 Millionen Menschen ab drei Jahren.Aber nicht alles lief ganz super. So brauchte das am frühen Morgen als Dreierpack gezeigteerst Anlaufzeit. Die erste Episode, die vor fünf Uhr morgens begann, sicherte sich nicht messbare Quoten – erst ab 5.40 Uhr stiegen die Werte dann auf ein Prozent, ab 6.30 Uhr auf 1,9 Prozent.