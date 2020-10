«Das Sommerhaus der Stars» schwingt sich auf Reichweitenrekord 2020

Quotennews

Allerdings fiel die Zielgruppen-Quote klar niedriger aus als sieben Tage zuvor.

Freud und Leid liegen manchmal eng beisammen. Der TV-Konsum am Mittwochabend war höher als zuletzt, das führte zu steigenden Reichweiten, zugleich aber entsprechend auch zu sinkenden Quoten. Das merkte unter anderem RTL: Dort lief ab 20.15 Uhr eine weitere Episode von: 2,66 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein – das war die beste Reichweite, die aktuell in dieser Staffel ermittelt wurde. Der Wert übertraf den bisherigen Rekord um 0,06 Millionen. Bei den klassisch Umworbenen ging es in Sachen Marktanteil aber bergab. 15,7 Prozent Marktanteil wurden ermittelt – 4,3 Prozentpunkte weniger als sieben Tage zuvor.Natürlich: Die Trash-Sendung lief direkt gegen das Fußballspiel Bayern München gegen Dortmund; daher dürfen die Marktanteils-Verluste kommen. Ab 22.15 Uhr setzte RTL dann aufund sicherte sich mit dem 105 Minuten langen Magazin aus Köln 11,9 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. 1,44 Millionen Menschen sahen die Produktion im Schnitt.Auch am Mittwoch wieder sehr gefragt waren die Hauptnachrichten des Senders: Auf 21,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, das um 18.45 Uhr begann und rund 20 Minuten dauerte. Beim Kölner Sender informierten sich am Vorabend durchschnittlich 3,22 Millionen Menschen, 3,20 Millionen Leute sahen nachfolgend noch den kurzen Wetterbericht.