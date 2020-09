«heute» und «Die Rosenheim-Cops» holen beste ZDF-Reichweiten am Dienstag

Quotennews

Auch «SOKO Köln» am Vorabend war ziemlich gefragt.

Die 19-Uhr-Nachrichten des Zweiten Deutschen Fernsehens waren am Dienstag die meistgesehene Sendung des Kanals. Am Tag neuer Corona-Verschärfungen kamen die Hauptnachrichtenauf 4,26 Millionen Zuschauer. Der Mainzer Sender verbuchte somit 18,6 Prozent Marktanteil insgesamt, hoch fiel der Zuspruch auch bei den 14- bis 49-Jährigen aus: hier wurden starke 10,6 Prozent gemessen. Mit den neuen Corona-Regeln befasste sich ab 19.20 Uhr dann auch ein Spezial des ZDF , das sich noch 3,40 Millionen Menschen ansahen (13,7% Marktanteil insgesamt).Gegen 19.35 Uhr startete dann eine neue Folge der, die gemütliche Krimiserie aus dem tiefsten Bayern sicherte sich dabei 14 Prozent Marktanteil und eine starke Reichweite. Die Zuschauerzahlen zogen nach dem Spezial nämlich wieder an und pendelten sich bei 4,07 Millionen ein. Allerdings fehlten ein paar junge Zuschauer, in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es passabel; gemessen wurden 5,3 Prozent. Luft nach oben war demnach vorhanden.Auch um 18 Uhr hatte das ZDF einen Krimi gezeigt – aus Köln. Diekam dabei auf 3,69 Millionen Zuseher und somit ebenfalls einen recht guten Wert. 19,5 Prozent Marktanteil wurden insgesamt ermittelt, der ZDF-Senderschnitt war damit ganz klar übertroffen. 5,9 Prozent Marktanteil wurden in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre ermittelt.