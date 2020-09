Dass das mal passieren würde: Finale Klappe für «Avatar 2» gefallen

Kino-News

Laut James Cameron ist «Avatar 2» nunmehr zu 100 Prozent abgedreht, bis Dezember 2022 geht es nun an die Postproduktion.



Die erfolgreichsten Filme weltweit «Avengers || Endgame» (2.797,8 Milliarden Dollar) «Avatar: Aufbruch nach Pandora» (2.789,7 Milliarden Dollar) «Titanic» (2.194,0 Milliarden Dollar) «Star Wars – Das Erwachen der Macht» (2.068,3 Milliarden Dollar) «Avengers | Infinity War» (2.048,3 Milliarden Dollar) Nicht inflationsbereinigt, Stand: 6. Juli 2020

Es kann ja nicht immer zügig zugehen in der Filmwelt: «Avatar – Aufbruch nach Pandora» startete im Dezember 2009 und wurde 2010 zum erfolgreichsten Film der Geschichte, wenn man die Inflation nicht berücksichtigt. Seither wurden vier Fortsetzungen angekündigt und der «Avatar»-Kinorekord wurde 2019 von «Avengers || Endgame» gebrochen. Mit stetigen Verschiebungen seines Kinostarts wurde «Avatar 2» längst zum Running Gag im Filmjournalismus – aber nun gibt James Cameron bekannt, dass das Sequel endlich komplett abgedreht sei. Nun folge "nur" noch die Postproduktion.Die Drehschlussmeldung folgt somit nun sechs Jahre nach dem allerersten anvisierten Kinostart von «Avatar 2». Die Dreharbeiten schienen sich zwischenzeitlich schon im Frühjahr 2020 ihrem Ende zu nähern, dann aber zwang Corona die Crew Camerons zu einer Pause. Nach einer Wiederaufnahme der Produktion konnten in Neuseeland aber kürzlich die letzten verbliebenen Szenen abgedreht werden.«Avatar 3» steht laut Cameron ebenfalls kurz vor der Vollendung der Dreharbeiten – der Sci-Fi-Film sei laut dem «Titanic»-Regisseur "so etwa zu 95 Prozent" abgedreht. Der Kinostart von «Avatar 2» ist für Dezember 2022 vorgesehen.