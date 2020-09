Ray Liottas «Flucht aus Absolom» kämpft sich vom Index

Kino-News

Der Sci-Fi-Klassiker, der im Original «No Escape» betitelt ist, war ein Vierteljahrhundert lang indiziert.

Filmfacts «Flucht aus Absolom» Regie: Martin Campbell

Produktion: Jake Eberts, Gale Anne Hurd

Drehbuch: Michael Gaylin, Joel Gross; nach einer Vorlage von Richard Herley

Cast: Ray Liotta, Lance Henriksen, Stuart Wilson, Kevin Dillon, Kevin J. O'Connor, Michael Lerner, Ernie Hudson

Musik: Graeme Revell, Tim Simonec

Kamera: Phil Meheux

Schnitt: Terry Rawlings

1994 begab sich Regisseur Martin Campbell in das Genre der actionreichen Science-Fiction. Der Regisseur, der später hinter solch unterschiedlichen Popcorn-Streifen wie «Goldeneye», «Die Maske des Zorro», «Jenseits aller Grenzen» und «Casino Royale» stehen sollte, verarbeitete mitRichard Herleys Roman "Die Strafkolonie" über die Insassen eines sadistisch geleiteten Privatgefängnisses, die sich in zwei Lager teilen lassen: Manche sind friedfertig, andere mordende, miese Mistkerle.In Deutschland hatte der Film mit Ray Liotta, Lance Henriksen und Ernie Hudson einen schweren Stand: 1995 wurde die Heimkinofassung des Films in ihrer ungeschnittenen Version indiziert, so dass vorläufig nur eine um drei Minuten gekürzte FSK-ab-16-Fassung weitläufig zugänglich war.Den Sprung ins DVD- und Blu-ray-Zeitalter machte der Film dennoch, auch uncut (womit die neuen Veröffentlichungen stets auch auf dem Index landeten). Daher ist es für «Flucht aus Absolom» ein Befreiungsschlag, dass er nun nach 25 Jahren vom Index gestrichen wurde.