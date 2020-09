«Das Sommerhaus der Stars» verhilft «Pocher  gefährlich ehrlich» zu viertbester Quote

Quotennews

Der Sonntagabend lief bei RTL recht stark. Gerade so zweistellig fielen die Marktanteile bei einem Special der «Superhändler» am Vorabend aus.

Das RTL-lief am Wochenende zum zweiten Mal auch am Sonntagabend zur besten Sendezeit. Eine weitere Episode des Trash-Festes sicherte sich ab 20.15 Uhr im Schnitt 2,40 Millionen Zuschauer im Gesamtmarkt, 1,39 Millionen waren davon zwischen 14 und 49 Jahren alt. Im Vergleich zur ersten in diesem Jahr am Sonntagabend gezeigten Folge der Seapoint-Produktion war dies eine klare Steigerung: Die Zuschauerzahl wuchs um 0,37 Millionen.Bei den klassisch Umworbenen wurden nun am Sonntagabend 15,1 Prozent Marktanteil eingefahren, womit RTL im klar grünen Bereich lag. Nur zwei Programme waren ab 20.15 Uhr am Sonntag stärker – der «Tatort» im Ersten und ProSiebens Free-TV-Debüt des Films «Thor: Tag der Entscheidung». Zum Vergleich: Sieben Tage zuvor hatte RTLs «Sommerhaus der Stars» bei den Umworbenen nur 14,1 Prozent geholt.Ab 23.10 Uhr meldete sichmit einer Betrachtung der Dinge und sicherte sich dabei genau 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zuvor lief, über alle Sendeplätze verteilt, «Pocher – gefährlich ehrlich» nur drei Mal stärker. Am späten Sonntagabend kam das Format auf 1,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren – ebenfalls der viertbeste Wert der Formathistorie.Am RTL-Vorabend sind jetzt diemit Sonderfolgen beheimatet. Ab 19.05 Uhr sicherte sich die UFA Show & Factual-Produktion genau zehn Prozent Marktanteil und somit einen Wert unter Senderschnitt. Insgesamt sahen 1,88 Millionen Menschen die Trödelsendung.