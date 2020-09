Ganz spät am Abend: «VOX nachrichten» drehen auf

Quotennews

Die weit nach Mitternacht gezeigten Infos kamen auf die beste Zielgruppen-Quote seit Anfang September und das viertbeste Ergebnis des Jahres 2020.

Ohne Moderation, klar auf die News fokussiert: So präsentieren sich dieschon seit geraumer Zeit. In der Nacht auf Freitag war dies ein Erfolgsrezept. Die ab 0.35 Uhr rund 20 Minuten lang gezeigten Infos des zur Mediengruppe RTL Deutschland gehörenden Kanals generierten im Schnitt 15,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Im Gesamtmarkt wurden zehneinhalb Prozent Marktanteil gemessen, die Reichweite lag bei 0,62 Millionen. Das anschließende kurze Wetter steigerte sich sogar auf 16,9 Prozent.Zurück aber zu den eigentlichen News, für die die ermittelte Quote das viertbeste Ergebnis dieses Jahres war. Mit 15,8 Prozent lief es zuletzt Anfang September 2020 besser, den Jahresrekord hält eine Sendung von Ende März (damals während des Lockdowns wurden 15,9% ermittelt).Diesmal profitierte die Sendung natürlich auch vom starken Vorprogramm: Die zweistündigepunktete bei VOX ab 22.35 Uhr mit 9,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten, 0,91 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein. Auf gar 1,72 Millionen Zuschauer kam ab 20.15 Uhr der Blockbuster- auch hier lag VOX mit 8,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil schon im absolut grünen Bereich.