Bei den 14- bis 49-Jährigen: «Bares für Rares» holt beste Quote seit Juli 2019

Quotennews

Deutlich zweistellig war die ZDF-Trödelshow unterwegs. Gefragter in dieser Altersklasse waren am Dienstag nur drei andere Formate des öffentlich-rechtlichen Senders.

Die Trödelshowsetzt ihren Siegeszug unvermindert fort. Auch am Dienstagnachmittag zeigte das Zweite Deutsche Fernsehen eine weitere Ausgabe ab 15.05 Uhr. Diese fuhr insgesamt 2,14 Millionen Zuschauer ein und war mit 23,1 Prozent natürlich Marktführer im Gesamtmarkt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es sogar so gut wie seit Juli 2019 nicht mehr. Hier wurden 12,1 Prozent Marktanteil gemessen und somit der beste Wert in diesem Jahr. Zuvor lag das Top-Ergebnis in diesem Kalenderjahr bei 11,7 Prozent.Allgemein holten nur drei ZDF-Sendungen am Dienstag höhere Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum einen war dies das direkt nachfolgende «heute in Europa» um 16 Uhr. Die rund 15 Minuten langen Nachrichten erreichten bei den jungen Leuten 12,9 Prozent – die Sendung war natürlich aber von der Trödelshow beflügelt. Zudem erfolgreich waren zwei «heute Xpress»-Sendungen am Morgen, die Newsblöcke innerhalb des morgendlichen Magazins werden einzeln in den Quoten ausgewiesen. Die Nachrichten um sechs und halb sieben Uhr erzielten 14,0 sowie 12,5 Prozent bei den Jungen.Sehr stark unterwegs waren am Dienstag auch die als Wiederholung ab 16.15 Uhr laufenden: Auf neuneinhalb Prozent Marktanteil brachte es die bayerische Serie bei den 14- bis 49-Jährigen. Dies war das sechstbeste Ergebnis in diesem Jahr. Insgesamt kam die Krimiserie auf 2,40 Millionen Zuschauer. Mit 25,2 Prozent Marktanteil behielt das ZDF auch in dieser Sendeschiene das Zepter ganz klar in der Hand. Am Vorabend lief dann ab 19.25 Uhr eine weitere Folge der «Rosenheim-Cops», die gar eine Reichweite in Höhe von 3,74 Millionen Zuschauern erzielte. Die gemessene Quote im Gesamtmarkt lag bei 15 Prozent, bei den Jungen wurden genau sechseinhalb Prozent gemessen.Entsprechend stark fiel auch der Tagesmarktanteil des Zweiten aus: Beim Publikum ab drei Jahren siegte man am Dienstag mit tollen 13,6 Prozent.