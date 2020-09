Rückschlag für neues «Team Römer» in Sat.1

Quotennews

Die neue Ermittler-Show holte am Vorabend erstmals weniger als 900.000 Zuschauer ab drei Jahren.

Folge vier der neuen Ermittler-Serielief am Donnerstagvorabend beim Privatsender Sat.1 . Das halbstündige Format fiel dabei auf einen Tiefstwert. Hatte es am Mittwoch noch etwas mehr als sieben Prozent bei den Jungen erreicht, landete die Ausstrahlung am Donnerstag nun bei schlechten vier Prozent in der Zielgruppe. 897.000 Menschen sahen zu; erstmals also wurde eine Reichweite unter 900.000 gemessen.899.000 Seher hatte im direkten Vorfeld die Ausstrahlung einer frischen-Folge: Mit 5,4 Prozent Marktanteil fiel die Quote bei den Werberelevanten besser aus, sie verblieb aber dennoch weit unter der Sendernorm. Den Vogel schoss dann letztlichab, das mit 3,6 Prozent Marktanteil vollkommen unter ferner liefen agierte.Schwach unterwegs war auch Kabel Eins in der 18-Uhr-Stunde:kam am Donnerstag nicht über 4,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten hinaus. Die einstündige Sendung rund um Restaurants sahen 420.000 Menschen im Schnitt.