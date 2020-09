Zweitbester Wert 2020 für «Love Island»

Quotennews

Allgemein lief der Dienstagabend für den Sender RTLZWEI ganz hervorragend. Der Staffelstart von «Krass Schule» missglückte.

Der in München ansässige Fernsehsender RTLZWEI jubelt: Das gerade in die zweite Halbzeit eingebogenesicherte sich am Dienstagabend zwischen 22.15 und 23.45 Uhr die bisher zweitbeste Quote der Staffel: In der Zielgruppe kam das Flirtformat, das auf Mallorca produziert wird, auf 9,2 Prozent. Bestwert dieser Season sind 10,3 Prozent, die zu Beginn der zurückliegenden Woche gemessen wurden. Am Dienstag nun schauten 0,68 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, ein Zugewinn von 130.000 gegenüber dem Tag zuvor.Schon zu Beginn der Primetime feierte RTLZWEI Erfolge. Ab 20.15 Uhr sicherte eine Ausgabe der Sozial-Reportagesehr starke Werte. Die UFA-Produktion kam auf 1,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, bei den Umworbenen lag die gemessene Quote mit 8,7 Prozent ebenfalls weit über der Sendernorm. Vor allem dem starken Abendprogramm ist es zu verdanken, dass am Ende für den Sender ein starker Tagesmarktanteil in Höhe von 5,9 Prozent bei den Umworbenen stand.Am Vorabend gab es unterdessen Probleme. Die Schul-Seriestartete mit neuen Folgen – doch mehr als 2,7 Prozent Marktanteil waren für die Rückkehr mit frischen Geschichten nicht drin. Das in Köln produzierte Format sicherte sich insgesamt eine Reichweite in Höhe von 0,16 Millionen.