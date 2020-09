Diesen November schlagen Netflix und Kurt Russell das zweite Kapitel der «Christmas Chronicles» auf

Vermischtes

«The Christmas Chronicles» geht in die nächste Runde. Dieses Mal nicht einfach nur als Cameo an Bord: Goldie Hawn.

Filmfacts: «The Christmas Chronicles» Regie: Clay Kaytis

Produktion: Chris Columbus, Michael Barnathan, Mark Radcliffe

Drehbuch: Matt Lieberman

Story: Matt Lieberman, David Guggenheim

Darsteller:Kurt Russell, Judah Lewis, Darby Camp

Musik: Christophe Beck

Kamera: Don Burgess

Schnitt: Dan Zimmerman

It's time for Mrs. Claus to get her due.



Kurt Russell & @GoldieHawn are back to save the holidays in THE CHRISTMAS CHRONICLES 2, only on Netflix 25 November. pic.twitter.com/wKAzAVoQBF — NetflixFilm (@NetflixFilm) September 15, 2020

Ein Sequel der 2018 veröffentlichten Netflix-Weihnachtskomödiewurde sehr zügig bestätigt. Nun rückt der Video-on-Demand-Dienst endlich das Veröffentlichungsdatum des zweiten Teils raus:wird das weihnachtlich gestimmte Netflix-Publikum ab dem 25. November 2020 mit dem von Kurt Russell verkörperten, schelmischen Weihnachtsmann wieder vereinen. Und dieses Mal ist Mrs. Claus alias Goldie Hawn in einer tragenden Rolle mit von der Partie, und nicht bloß als Cameo.Der erste Teil wurde von Clay Kaytis inszeniert, von Matt Lieberman geschrieben und von Chris Columbus («Harry Potter und der Stein der Weisen») produziert. Bei Teil zwei nimmt Columbus auch auf dem Regiestuhl Platz, das Drehbuch stammt von Chris Columbus und Matt Lieberman.Teil eins wurde laut Angaben des Netflix-Programmchefs Ted Sarandos im Jahr 2018 innerhalb der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung weltweit 20 Millionen Mal abgerufen. Sarandos erklärte darüber hinaus «The Christmas Chronicles» auf Basis dieser von ihm in den Raum gestellten Summe zum Film mit dem besten Start in Kurt Russells Karriere. Damit erhielten aufmerksame Filmfans einen raren Einblick in die wacklige Vertrauenswürdigkeit von Superlativen über Netflix-Zahlen, die Netflix selber aufstellt: Sowohl Marvels «Guardians of the Galaxy Vol.2» als auch «Fast & Furious 7» haben allein in den USA in ihrer Startwoche jeweils mehr als 20 Millionen Menschen in die Kinos gelockt und hatten somit definitiv einen größeren Erfolg als es «The Christmas Chronicles» laut Netflix' Angaben vergönnt war.