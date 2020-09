«Big Performance»: Der ganz große Quotenhit bleibt zunächst aus

Quotennews

Die neue RTL-Show hat zum Start zwar Werte über dem Senderschnitt geholt, der ganz große Knaller ist sie aber aus Quotensicht (noch?) nicht.

Mitversucht RTL ganz offensichtlich, sein eigenes «Masked Singer» zu machen: Stars werden darin zu anderen Stars (zum Auftakt u.a. Prince und Jennifer Lopez) geschminkt und müssen ihre prominenten Vorbilder dann bestmöglich nachahmen. Anschließend rätselt eine Rate-Jury, welcher Star sich im Star befinden könnte. Diese Idee überzeugte zum Start zwar nicht die Massen, die Quote in der Zielgruppe lag trotzdem über dem Soll:13,3 Prozent wurden bei den wichtigen 14- bis 49-Jährigen gemessen, 0,86 Millionen werberelevante Zuschauer sahen ab 20.15 Uhr zu – an das Quotenniveau vom ProSieben-Erfolg «The Masked Singer» mit deutlich über 20 Prozent Marktanteil konnte die aufgezeichnete Show mit Daniel Hartwich also bei Weitem nicht mithalten. 1,76 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei, das entsprach einer Quote von 7,0 Prozent.Viel besser lief es für RTL am späten Abend mit: Die neue Staffel der Datingshow startete mit 18,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, noch besser lief am Samstag nur die «Tagesschau» im Ersten mit 20,2 Prozent. Die Sehbeteiligung bei den Jüngeren stieg auf 1,01 Millionen, insgesamt blieb die Reichweite stabil bei 1,76 Millionen. Eine Wiederholung verbuchte im Anschluss ebenso gute 16,8 Prozent.